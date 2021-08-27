Москва, 27 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. России необходим закон об иноагентах, и он будет, но формулировки о якобы преследовании СМИ с его помощью некорректны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 августа журналистам.

Кремль

Представитель Кремля прокомментировал обращение ряда СМИ к российскому руководству, в котором говорилось о «кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов». Авторы обращения потребовали прекратить уголовное и административное преследование сотрудников СМИ.

«Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет», — подчеркнул Песков.

Он согласился с тем, что правоприменение некоторых положений этого закона необходимо конструктивно обсуждать сначала самим общественникам и журналистам, а затем выносить на обсуждение с законодателями и исполнительной властью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле с формулировкой о «преследовании» журналистов не согласны, так как речь идёт о применении закона.

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