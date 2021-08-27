Сеул, 27 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Представители профсоюза работников здравоохранения предупредили правительство Южной Кореи о проведении 2 сентября забастовки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей профсоюза.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Известно, что в профсоюз входят более 56 тыс. сотрудников медицинских учреждений. 82% членов приняли участие в голосовании по вопросу о целесообразности проведения забастовки. 90% из них высказались за проведение забастовки.

Отмечается, что в забастовке не будут принимать участие лица, которые будут работать в этот день в отделениях неотложной помощи, интенсивной терапии и родильных домах. Однако сотрудники центров тестирования на коронавирус планируют присоединиться к забастовке.

В настоящее время представители профсоюза требуют от правительства увеличения числа государственных больниц и численности их персонала, а также улучшений условий труда.