Владимир, 27 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области, директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области вынес Ленинский районный суд Владимира 26 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Halperinlyman.com Суд

Бывшая чиновница обвинялась в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, два других фигуранта дела (представители бизнеса) — в даче взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. Судом было установлено, что заместитель губернатора Владимирской области, используя служебное положение, за вознаграждение обеспечила коммерческим фирмам победу в аукционах на ремонт помещения и поставку мебели и оборудования. Сама бывшая чиновница своей вины в совершении преступления не признала, взяткодатели признали вину полностью признали.

Суд своим приговором назначил экс-заместителю губернатора наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 8 млн рублей. Также она лишена права на должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно — хозяйственных полномочий, на 2,5 года месяцев. Бывшая чиновница была взята под стражу. Также с осужденной взысканы и обращены в собственность государства в счет конфискации полученные ею в результате совершения преступлений 3 млн рублей. Бизнесмены, признанные виновными в даче взятки, получили по 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и со штрафом. Приговор в законную силу не вступил.