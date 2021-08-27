Архангельск, 27 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум.

Ход реализации проекта по благоустройству сквера «Соломбала-Арт» в Архангельске требует прокурорской проверки, считают в ОНФ. Общественников удивил размах работ, за которым, как они считают, последует неоправданная трата бюджетных средств.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Благоустройство сквера в Соломбале, Архангельск

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, для создания амфитеатра в сквере авторы проекта предусмотрели монолитное железобетонное основание, на котором, как считают в ОНФ, можно построить пятиэтажный дом. Точно такие же монолитные железобетонные плиты предусмотрены и для площадок с игровым и спортивным оборудованием.

Эксперты ОНФ также выявили, что для устройства деревянных тротуаров в парке проектировщик предусмотрел фундаменты из шестиметровых винтовых свай (с расчетной нагрузкой 10 тонн на каждую сваю), а всего их будет 204 единицы. Таким образом, общая несущая способность фундамента тротуара составит более 2 тысяч тонн. По такому фундаменту можно запустить железнодорожный состав из 20 вагонов, но по нему лишь будут прогуливаться люди. При этом расчеты, обосновывающие такую массивность и чрезмерный запас прочности названных конструкций в проекте не приведены.

«Толщину монолитной плиты можно было уменьшить в 3 раза— это не повлияло бы на качество работ, но позволило бы существенно сократить затраты на реализацию проекта. То же самое касается и устройства тротуаров: их деревянное покрытие выдерживает нагрузку в сотню раз меньше, чем их фундамент. ОНФ не раз призывал муниципальные власти привлекать наших экспертов к оценке качества проектных решений по благоустройству», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройство сквера «Соломбала-Арт» будет завершен 1 декабря 2021 года, цена контракта — 68 млн руб. Это самое дорогостоящее благоустройство общественной зоны в областном центре за последние несколько лет.