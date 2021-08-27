Уфа, 27 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Переход к дистанционному обучению привёл к тому, что дети разучились дружить, заявила 27 августа главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Цитата из к/ф «Тимур и его команда». Реж. Александр Разумный. 1940. СССР Друзья

Слово «дружба» исчезла из нашего лексикона, заявила психолог.

Ирина Медведева «Какая дружба, если он не ходит в школу?»

Что касается мотивации, только в напряжении при обучении происходит развитие, отмечает психолог. В школе сбалансировано напряжение и дружеское общение. Радость дружеского общения подкрепляет необходимость учиться.