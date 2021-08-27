Горно-Алтайск, 27 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай по состоянию на 27 августа двумя компонентами вакцины против коронавируса привились 53,4 тыс. местных жителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, план вакцинации выполнен на 63,7%.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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При этом запас вакцины в медицинских учреждениях региона составляет почти 42 тыс. доз. Как отмечается, реализация препарата происходит очень низкими темпами.

«Несмотря на поступление в регион большой партии вакцины «Спутник Лайт», имеющаяся возможность значительно увеличить охват вакцинацией граждан, в том числе и переболевших коронавирусом, в полной мере не используется», — добавили в управлении.