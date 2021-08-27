Джакарта, 27 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 12 618 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 27 августа в Индонезии выявили 4 056 354 носителей коронавируса.

Кроме того, 19 290 граждан Индонезии смогли за сутки побороть коронавирус. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3 689 256 граждан.

В период с 26 по 27 августа 2021 года от COVID-19 умерли 599 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 130 781 человека.

В настоящее время зарегистрировано 236 317 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство и министерство социальных дел Индонезии провело сбор данных о детях, которые потеряли своих родителей из-за СOVID-19.