Красногорск, 27 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Начало учебного года в России состоится в очном режиме. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа

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По словам главы Минпросвещения, перевод на удаленку в 2020 году был вынужденной мерой, от которой отказались сразу, как только появилась такая возможность.

«Была вынужденная мера, когда мы перешли на формат домашнего обучения, но когда ситуация позволила, мы вернулись к очному обучению. И 1 сентября мы начнет в очном режиме», — сказал Кравцов.