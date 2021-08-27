Самара, 27 августа, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Почти 13 тысяч пар поддельных кроссовок задержали таможенники в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

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Сообщается, что на трассе А300 в районе села Большая Глушица сотрудники Самарской таможни задержали грузовик, который перевозил около 13 тысяч пар кроссовок с признаками контрафактности.

Отмечается, что товар направлялся в Тольятти.

«В ходе таможенного досмотра было выявлено свыше 10 тыс. пар спортивной обуви … и более 2,5 тысяч пар кроссовок …», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что общий ущерб владельцев исключительных прав на товарные знаки составил более 110 млн рублей. Сообщается, что материалы данного дела переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили крупную партию контрафактных смартфонов.