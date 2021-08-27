Ставрополь, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вновь обновился исторический максимум по приросту числа новых случаев заражения коронавирусом и показателю смертности от COVID-19. За прошедшие сутки установлены новые антирекорды — 360 заразившихся и 21 умерший. Такие данные приводит 27 августа федеральный оперативный штаб.

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Ухудшение ситуации по заболеваемости и смертности подтвердил и губернатор края Владимир Владимиров.

«Цифры статистики по ситуации с коронавирусом бьют и новые антирекорды. Выросло число новых случаев заболевания. Зафиксировано максимальное с начала пандемии число летальных исходов. Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

За все время пандемии в Ставропольском крае стали носителями коронавируса 73 793 человека, из них сумели справиться с болезнью 61 399 человек, не удалось спасти врачам 2242 жителя края.