Киев, 27 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. На Украине вскоре один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, заявил 27 августа министр финансов страны Сергей Марченко.

Пенсионеры

По словам чиновника, сейчас количество пенсионеров «почти сравнялось» с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ.

«Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти», — сказал он.

Выход из ситуации Марченко видит в проведении пенсионной реформы, которая «должна наконец состояться не только на бумаге». Министр призвал тех, кому сейчас 40 лет, подумать о пенсионных накоплениях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты подсчитали — при сохранении нынешней пенсионной системычерез 30 лет 60% пожилых украинцев не будут иметь государственных пенсий. В анализе отмечается, что сейчас только 36% населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет платят взносы в государственную пенсионную систему.