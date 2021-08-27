Москва, 27 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В ДТП с автомобилями каршеринга за семь месяцев 2021 года погибли 14 человек, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Машины каршеринга под обломками

За этот срок в столице произошло 232 аварии с участием автомобилей краткосрочной аренды. В них погибли 14 человек, 279 пострадали. Уточняется, что среди пострадавших — 23 ребёнка.

Также за семь месяцев в столице произошли 202 аварии с участием нетрезвых водителей.

«При этом каждое восьмое ДТП с пострадавшими совершено при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем, — рассказали в управлении. — В результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя арендованной машины погибали люди».

В 63% случаев аварии с автомобилями каршеринга произошли по вине водителей арендованных транспортных средств.