Минск, , 13:08 — REGNUM По итогам I полугодия 2021 года белорусский госмонополист по выпуску калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» увеличил производство калийных удобрений в натуральном исчислении до 6,496 млн т — на 21,8% больше, чем за такой же прошлогодний период. Об этом 27 августа доложил Александру Лукашенко гендиректор госпредприятия Иван Головатый.

Сотрудники ОАО «Беларуськалий» Kali.by

За семь месяцев 2021 года Белоруссия нарастила объёмы экспорта калийных удобрений на 10,4%, — до 6,98 млн т. При этом выручка выросла на 13,4%.

Продажи госмонополиста на внутреннем рынке составили 625 тыс т — на 65,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Головатый отметил, что к 2030 году «Беларуськалий» нарастит производство до 16 млн т.

Напомним, сегодня Лукашенко и Головатый участвуют в торжественной церемонии запуска Петриковского горно-обогатительного комбината мощностью 1,5 млн т. Петриковское месторождение калийных солей было открыто в 1960-х годах, его прогнозные запасы составляют около 2200 млн т, а глубина залегания породы достигает 1,2 км. Расчетный срок службы Петриковского ГОК составит 90 лет. В 2012 году Александр Лукашенко подписал указ №37 о передаче Петриковского месторождения (Гомельская область) в разработку госмонополисту ОАО «Беларуськалий», на долю которого приходится почти 20% мирового объёма производства калийных удобрений.

В Белоруссии действует также ИООО «Славкалий», строящее ГОК мощностью до 2 млн т хлорида калия на базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей (Любанский р-н Минской области, где находятся основные мощности «Беларуськалия»). Владельцем ИООО «Славкалий» является проживающий в Лондоне кавалер медали ФСБ «За отличие в специальных операциях» Михаил Гуцериев. Как и Лукашенко, он находится под персональными санкциями ЕС и США.