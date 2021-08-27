«Беларуськалий» отчитался за рост объёмов производства
Минск, 27 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. По итогам I полугодия 2021 года белорусский госмонополист по выпуску калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» увеличил производство калийных удобрений в натуральном исчислении до 6,496 млн т — на 21,8% больше, чем за такой же прошлогодний период. Об этом 27 августа доложил Александру Лукашенко гендиректор госпредприятия Иван Головатый.
За семь месяцев 2021 года Белоруссия нарастила объёмы экспорта калийных удобрений на 10,4%, — до 6,98 млн т. При этом выручка выросла на 13,4%.
Продажи госмонополиста на внутреннем рынке составили 625 тыс т — на 65,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Головатый отметил, что к 2030 году «Беларуськалий» нарастит производство до 16 млн т.
Напомним, сегодня Лукашенко и Головатый участвуют в торжественной церемонии запуска Петриковского горно-обогатительного комбината мощностью 1,5 млн т. Петриковское месторождение калийных солей было открыто в 1960-х годах, его прогнозные запасы составляют около 2200 млн т, а глубина залегания породы достигает 1,2 км. Расчетный срок службы Петриковского ГОК составит 90 лет. В 2012 году Александр Лукашенко подписал указ №37 о передаче Петриковского месторождения (Гомельская область) в разработку госмонополисту ОАО «Беларуськалий», на долю которого приходится почти 20% мирового объёма производства калийных удобрений.
В Белоруссии действует также ИООО «Славкалий», строящее ГОК мощностью до 2 млн т хлорида калия на базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей (Любанский р-н Минской области, где находятся основные мощности «Беларуськалия»). Владельцем ИООО «Славкалий» является проживающий в Лондоне кавалер медали ФСБ «За отличие в специальных операциях» Михаил Гуцериев. Как и Лукашенко, он находится под персональными санкциями ЕС и США.