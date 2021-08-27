Дзюдоистка Степанюк стала бронзовым призёром Параолимпиады
Токио, 27 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Алеся Степанюк завоевала бронзовую награду Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Getty/Handout rio2016.com
Символ параолимпийского движения
В весовой категории до 52 кг Степанюк в поединке за бронзу победила японскую спортсменку Юи Фудзивару.
Для сборной России эта медаль стала второй в дзюдо на Параолимпиаде. Ранее Виктория Потапова в весовой категории до 48 кг победила Ли Кай Линь из Тайваня в поединке за бронзу.
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