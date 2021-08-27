Астана, 27 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать межведомственную комиссию по устранению последствий взрывов на воинских складах в Жамбылской области. Об этом 27 августа написал пресс-секретарь главы республики Берик Уали в соцсети Facebook.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он сообщил, что Токаев отдал это распоряжение во время экстренного совещания, собранного в связи с происшествием.

«Комиссию будет возглавлять заместитель премьер-министра Роман Скляр. Президент сообщил, что будут приняты все необходимые меры для социальной защиты семей погибших граждан и оказания помощи пострадавшим», — написал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на складах боеприпасов в Казахстане произошло несколько взрывов. Пострадали не менее 90 человек, в том числе сотрудники МЧС и военной прокуратуры. В пунктах временной эвакуации находятся более 170 человек. По последним данным, от взрыва погибли десять человек.