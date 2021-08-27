Пермь, 27 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 480 заражений коронавирусом, что на пять больше предыдущего суточного показателя, сообщает 27 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 878 случаев заражения. Оправился от коронавирусной инфекции 75 601 пермяк.

На сегодняшний день в больницах лечится 3551 пациент с COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 174 человека. Коечный фонд свободен на 20,5%.

Жертвами заболевания стали 3997 пермяков. За последние сутки подтверждено 30 смертей.