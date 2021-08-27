Красногорск, 27 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Большое внимание в деятельности школ надо уделять воспитательной работе. Об этом 27 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Во время своего выступления глава Минпросвещения выразил надежду, что воспитательная работа в школах будет организована не формально.

«Что она будет интересна школьникам, и она их оторвет от той, зачастую негативной, информации, которая существует в СМИ и в соцсетях. Кружки, секции, спорт — вот нам нужно отчасти вернуть детство в школу, как бы парадоксально это не звучало», — сказал Кравцов.