Ребёнок из-за дистанта становится социопатом – Ирина Медведева
Уфа, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Ребёнок из-за дистанта становится социопатом, заявила 27 августа главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».
В докладе «Риски и угрозы школьного дистанционного образования. Взгляд психолога» эксперт заявила, что «нормальная школа — это не только территория получения знаний, это и школа жизни, репетиция взрослой жизни ребёнка, воспитания его души и характера».
Психолог обратила внимание на такие аспекты как климат в семье и здоровье:
Ребёнку надо учиться взаимодействовать с разными людьми, подчёркивает психолог.
Кроме того, учителя по-разному относятся к одному и тому же ребёнку в школе. Для него это тоже школа жизни, ведь учителя — это аналог начальства во взрослой жизни.