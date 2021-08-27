Уфа, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Ребёнок из-за дистанта становится социопатом, заявила 27 августа главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда Ирина Медведева на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Пётр Данилов ИА REGNUM Ирина Яковлевна Медведева

В докладе «Риски и угрозы школьного дистанционного образования. Взгляд психолога» эксперт заявила, что «нормальная школа — это не только территория получения знаний, это и школа жизни, репетиция взрослой жизни ребёнка, воспитания его души и характера».

Ирина Медведева «Дети точно такие же, как 100 лет назад. Нам врут, что сейчас другие дети. Их пытаются сделать другими. Ребёнку, у которого человеческая сущность сохранилась, нужны самые консервативные способы обучения».

Психолог обратила внимание на такие аспекты как климат в семье и здоровье:

«За время дистанта ни одна и не две мамы признались, что они возненавидели своих детей. Они не думали, что так тяжело целый день, день за днём заставлять детей сидеть за экраном. К тому же многие мамы жалуются на избыточный вес у детей».

Ребёнку надо учиться взаимодействовать с разными людьми, подчёркивает психолог.

Ирина Медведева «В реальной жизни нужно уметь это делать. А ребёнок не научится этому, сидя дома».

Кроме того, учителя по-разному относятся к одному и тому же ребёнку в школе. Для него это тоже школа жизни, ведь учителя — это аналог начальства во взрослой жизни.