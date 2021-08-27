Токио, 27 августа, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Студия aNCHOR отложила релиз ролевой экшн-игры Muv-Luv: Project Mikhail. Об этом 27 августа сообщает портал Gematsu.

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Ранее разработчики сообщали, что игра выйдет в августе 2021 года, сейчас они объявили о решении отложить релиз наоктябрь 2021-го. Сюжет Muv-Luv: Project Mikhail расскажет о том, как человечество, использующее огромных человекоподобных роботов, противостоит инопланетным захватчикам, известным как BETA.

https://twitter.com/nihogemu/status/1431169166459998208

Напомним, Muv-Luv: Project Mikhail выйдет на портативной консоли Nintendo Switch и ПК. В основе франшизы Muv-Luv лежит одноимённый визуальный роман, вышедший в 2003 году. По этой игре впоследствии были выпущены манга и аниме-сериал Muv-Luv Alternative: Total Eclipse.