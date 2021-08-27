Токио, 27 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Российский пловец Вячеслав Емельянцев завоевал бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 200 метров вольным стилем Емельянцев показал время 1 минута 55,58 секунды.

Победителем стал британский пловец Рис Данн (1.52,40), побивший мировой рекорд. Серебряную медаль выиграл бразильский спортсмен Габриэль Бандейра (1.52,74).

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