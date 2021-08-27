Минск, 27 августа, 2021, 13:04 — ИА Регнум. «Калий — бренд нашей страны. Нам повезло, что отечественные недра богаты красным золотом», — заявил 27 августа Александр Лукашенко во время поездки в Петриковский район Гомельской области. Там он принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК ОАО «Беларуськалий».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

В церемонии также принял участие генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он доложил о развитии госпредприятия.

«Сегодня без преувеличения исторический для Белоруссии день. Мы открываем очередной знаковый объект — Петриковский горно-обогатительный комбинат», — сообщил Лукашенко, выступая перед собранными к его приезду.

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«Загадим страну — потом еще два поколения будут это в порядок приводить, — поведал Лукашенко. — А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий, наподобие Петриковского ГОК. — Прим. президентской пресс-службы), а кругом будет грязь».