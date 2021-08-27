Калининград, 27 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. РеакцияРоссиина размещениепровокационныхплакатов и на государственном, и на общественном уровне должна быть резкой и жёсткой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 августа, комментируя скандальный инцидент в немецкой федеральной землеМакленбург — Передняя Померания.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Как сообщалось ранее, в указанном регионе Германии за месяц до национальных парламентских выборовнеизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картойГермании в довоенных границах (с включением Калининградской области).

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« Происшедшее в немецкой федеральной земле Макленбург — Передняя Померания похоже на провокацию в преддверии предстоящих федеральных выборов в Германии. Но это может быть и очередной пробный шар. Поэтому реакция с нашей стороны на размещение таких плакатов и на государственном, и на общественном уровне должна быть резкой и жёсткой.

Итоги Второй мировой войны для нас незыблемы, в том числе её территориальные итоги. Они та малая компенсация за устроенный гитлеровским режимом Германии и его союзниками геноцид населения СССР на оккупированной его части, за страдания и смерти в 1941—1945 годах на всей территории СССР, за военные потери.