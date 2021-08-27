Салехард, 27 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 27 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 121 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 августа 47 104 заражения коронавирусом. Выздоровели 45 090 человек, 599 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).