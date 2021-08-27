Саранск, 27 августа, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Отмена действующих ограничений, связанных с коронавирусом, на территории Мордовии будет происходить строго в соответствии с рекомендациями специалистов. Об этом заявил в ходе прямой линии врио главы республики Артем Здунов.

Vk.com/officialmordovia Скриншот трансляции прямого эфира врио главы Мордовии Артема Здунова

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В то же время он отметил, что от масочного режима возможно будет отказаться тогда, когда снизится число ежедневных госпитализаций.

«Пока оно стоит на уровне больше 70 человек в день. Это много, я считаю», — добавил Здунов. Также дополнительным условием станет снижение числа пациентов, которые попадают в реанимацию.

«Когда мы начнем существенно снижать койки, которые мы дополнительно развернули. Это тоже большие, кстати, деньги — содержание каждой койки. Все это идет из бюджета», — уточнил врио главы Мордовии.

В очередной раз Здунов подчеркнул, что вакцинированные граждане на «реанимационные койки не попадают».

«Если будет коллективный иммунитет достигнут, количество госпитализаций будет снижено, конечно, мы меры облегчим», — заключил Здунов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в Мордовии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 759 случаев. По состоянию на утро 26 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1234 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1905 человек.