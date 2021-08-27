Токио, 27 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Аномально высокая температура воздуха наблюдается в ряде японских регионов. Об этом 27 августа сообщает ИА «Красная Весна».

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Как уточняет телерадиокомпания NHK со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии, ряд центральных регионов страны оказался в зоне высокого атмосферного давления, что стало причиной аномально теплой погоды.

Отмечается, что в центре Токио температура воздуха возросла до +35,7 °C, в городе Сано (префектура Тотиги) до +37,2 °C, в городе Косю (префектура Яманаси) до +37° C, в городе Исэсаки (префектура Гумма) до +36,8 °C, в городе Сингу (префектуре Вакаяма) до +36,6 °C и в городе Тояма (префектура Тояма) до +36,2 °C.

Также синоптики предупредили, что жителей нескольких районов страны об опасности тепловых ударов, и указали, что высокие значения температуры воздуха сохранится в течение еще нескольких дней.

Отметим, такая аномально высокая температура воздуха в Токио наблюдается в первый раз за последние две недели и второй раз за это лето.