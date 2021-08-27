Москва, 27 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что 70 тысяч учёных покинули Россию, является некорректной. Об этом в интервью РБК заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Kremlin.ru Валерий Фальков

«В СМИ была информация о том, что 70 тысяч ученых выехали за рубеж. Это некорректная информация: в данных Росстата речь идёт о лицах с высшим образованием. Часть из них выезжают не для проведения исследований, и они не занимались исследованиями в России. Въехало на 20 тысяч больше — 93 тысячи. Если говорить о докторах наук, выехало 280, а въехало 320 докторов наук», — сказал Фальков.

По его словам, министерство запускает большое мониторинговое исследование по международной миграции ученых, в том числе и российских: «До конца года у нас будет серьезно проработанная учёными информация о том, какая складывается ситуация».

Министр вновь подчеркнул, что текущие цифры «не вполне корректны, ситуация не такая трагическая».