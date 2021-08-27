Киев, 27 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Своевременный старт отопительного сезона на Украине находится под угрозой, говорится в заявлении пресс-службы компании «Нафтогаз», обнародованном сегодня, 27 августа.

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В госкомпании уточняют, что проблема возникла из-за низкой активности производителей тепла по заключению трехлетних соглашений на закупку природного газа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на 26 августа трехлетние соглашения на поставку газа с компанией «Нафтогаз Трейдинг» заключили 493 производителя тепла, что составляет примерно 45% предприятий, получавших газ от «Нафтогаза» в предыдущем отопительном сезоне. Отмечается, что самые проблемные регионы — Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Одесская области, где количество сделок не превышает трети от потенциально возможных.

«Нафтогаз» просит ускорить подачу соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа и подчеркивает, что местным органам власти и другим владельцам предприятий теплоснабжения важно вовремя принять все необходимые решения и взять на контроль контрактирование объемов газа, необходимых для своевременного начала и стабильного прохождения отопительного сезона.

ИА REGNUM напоминает, что ещё одна проблема, связанная с началом отопительного сезона на Украине, заключается в том, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС страны не меняется в лучшую сторону и остается критической.