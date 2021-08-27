Воронеж, 27 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Деятельность лаборатории по незаконному производству синтетических наркотических средств пресечена на территории Воронежской области сотрудниками УФСБ России по региону в рамках реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В результате отработки оперативной информации сотрудниками УФСБ в феврале 2020 года с поличным были задержаны двое граждан РФ, приходящиеся друг другу братьями. Они в арендованных домовладениях на территории Хохольского и Верхнехавского районов Воронежской области организовали лаборатории по производству синтетического наркотического средства. В ходе обысков сотрудники УФСБ изъяли 200 г наркотического вещества, а также ограниченные к свободному обороту химические реактивы массой порядка 80 кг и лабораторное оборудование.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве наркотических средств, покушении на сбыт и незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств. Хохольский районный суд Воронежской области признал фигурантов дела виновными и назначил наказание в виде одному из них в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму — в виде шести лет. Апелляционная инстанция Воронежского областного суда оставила приговор без изменений, он вступил в силу.