Оренбург, 27 августа, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области пресекли ввоз крупной партии сыра с истекшим сроком годности. Продовольствие пытались везти из Казахстана в Россию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области Сыр

По данным ведомства, при досмотре транспорта в районе международного автомобильного пункта пропуска «Маштаково» выявлен перемаркированный груз.

На сыр голубой плесенью в количестве 16,8 т был представлен ветеринарный сертификат ЕАЭС формы №4. После проверки документов и осмотра товара оказалось, что сыр был перемаркирован. Под маркировкой казахстанского предприятия находилась маркировка иранского предприятия, согласно которой сроки годности сыра истекли в июле 2021 года. Просроченный товар намеревались реализовывать в Москве.

Грузоперевозчик привлечён к административной ответственности. Просроченная молочная продукция уничтожена.