Уфа, 27 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Башкирии вошла в топ-5 регионов России по итогам первого полугодия 2021 года по числу сделок с недвижимостью. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Сообщается, что в первом полугодии текущего года Башкирия заняла пятое место по числу ежегодно регистрируемых прав, ограничений прав, обременений объектов и сделок с недвижимостью уступив Московской области, Краснодарскому краю, г. Москве и Свердловской области.

«В разрезе субъектов Российской Федерации Башкортостан занимает седьмое место по количеству заявлений на регистрацию прав в электронном виде (по итогам I полугодия 2020 года — 11-е место). В текущем году количество таких электронных заявлений в республике увеличилось на 82% по сравнению с первым полугодием 2020 года, в общем объеме всех поданных заявлений на них приходится 38%», — приводит пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по Башкирии Петра Клеца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии стали чаще подавать электронные заявления в Росреестр.