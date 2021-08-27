Мурманск, 27 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Мурманска 24-летнего жителя ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, преступник в течение пяти месяцев скрывался от правоохранительных органов иностранного государства. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в течение одних суток насильник напал на двух женщин. В ходе второго нападения преступник был задержан при помощи случайных прохожих.