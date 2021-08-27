Ярославль, 27 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено ещё одно уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погибла трёхлетняя девочка. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Дело возбуждено в отношении водителя автобуса, который закрыл дверь не дождавшись выхода пассажиров. В результате ребёнок упал под колёса и получил травмы, от которых скончался.

«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области в отношении водителя автобуса мужчины 1959 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также уголовное дело по факту ДТП возбудил Следственный комитет.