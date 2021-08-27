Омск, 27 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. По состоянию на 27 августа в Омской области подтверждено 71 715 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, за прошедшее сутки в регионе выявлено 383 носителя SARS-CoV-2, в том числе 336 лечатся амбулаторно.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

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За сутки выписались по выздоровлению 322 ковид-пациента. Общее число выздоровевших в Омской области — 52 229 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в регионе выявили 385 носителей коронавируса, выздоровели 324 человека.