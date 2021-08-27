Пекин, , 12:53 — REGNUM Власти Китая в полной мере разделают озабоченность Республики Корея по поводу сброса радиоактивных вод с японской аварийной АЭС «Фукусима» в океан. Об этом 26 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, передает ИА «Красная Весна».

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам официальный представитель китайского МИД, власти Японии, несмотря на сомнения и противодействие внутри страны и за рубежом, продолжают следовать неверным путем после своего решения о сбросе в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС и готовятся к этому в политическом и в технологическом плане.

Также Ван Вэньбин отметил, что это обстоятельство говорит о том, что японской стороне не хватает элементарного понимания озабоченности всех сторон и добавил, что Пекин настоятельно призывает Токио откликнуться на призыв международного сообщества, соседних стран и собственного народа, немедленно отменить ошибочное решение, выполнить надлежащие международные обязательства и не начинать сброс до достижения согласия со всеми заинтересованными сторонами и соответствующими международными организациями, путем всесторонних консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство транспорта и Министерство науки и технологий КНР совместно выпустили руководство, в котором изложены ключевые транспортные технологии, основанные на инновациях, для Китая до 2035 года.