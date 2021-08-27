Пекин, 27 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Власти Китая в полной мере разделают озабоченность Республики Корея по поводу сброса радиоактивных вод с японской аварийной АЭС «Фукусима» в океан. Об этом 26 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин, передает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

По словам официальный представитель китайского МИД, власти Японии, несмотря на сомнения и противодействие внутри страны и за рубежом, продолжают следовать неверным путем после своего решения о сбросе в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС и готовятся к этому в политическом и в технологическом плане.

Также Ван Вэньбин отметил, что это обстоятельство говорит о том, что японской стороне не хватает элементарного понимания озабоченности всех сторон и добавил, что Пекин настоятельно призывает Токио откликнуться на призыв международного сообщества, соседних стран и собственного народа, немедленно отменить ошибочное решение, выполнить надлежащие международные обязательства и не начинать сброс до достижения согласия со всеми заинтересованными сторонами и соответствующими международными организациями, путем всесторонних консультаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство транспорта и Министерство науки и технологий КНР совместно выпустили руководство, в котором изложены ключевые транспортные технологии, основанные на инновациях, для Китая до 2035 года.