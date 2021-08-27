Ульяновск, 27 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы очередные смертельные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 27 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 73 188 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 286. Напомним, что сутками ранее было выявлено 288 случаев.

Выздоровели 66 344 пациента, из них за последние сутки победили болезнь 197 человек.

Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё шесть пациентов — всего от COVID-19 скончались 2270 человек.

Отметим, что ранее Ульяновская область получила 12 602 компонента вакцины для профилактики пневмококковой инфекции. Она служит для профилактики большинства заболеваний, провоцируемых пневмококком. Эта бактерия способна поражать лёгкие, кровь, мозг и другие органы.