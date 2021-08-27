Джакарта, , 12:50 — REGNUM Индонезия поощряет повышение равенства, расширение прав и возможностей женщин в мире на министерской конференции G20, сообщает CNN Indonesia.

Женщины (сс) Hashoo Foundation USA

Странам G20 необходимо предпринимать последовательные меры для сокращения разрыва в участии женщин в сфере труда.

Индонезия привержена продолжать развивать сотрудничество в области расширения прав и возможностей женщин в рамках G20 в период председательства страны в 2022 году.

На встрече также обсуждался вопрос защиты женщин в разгар кризиса в Афганистане. Индонезия долгое время была настоящим партнером Афганистана и всегда поддерживала роль женщин в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия осудила взрыв в аэропорту Кабула, который произошел 26 августа 2021 года.

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