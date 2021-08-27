Красногорск, 27 августа, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Каждый человек должен подстраиваться под изменения окружающей среды. Такое мнение 27 августа высказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Obiectivbr.ro Динозавры

Глава региона отметил, что прочел в одной из книг о начале массового образования, якобы в период античности дети охотно шли в школу, потому что это избавляло их от необходимости физического труда.

«Это не значит, что сейчас не хотят идти в школу, хотят. Но сейчас век отличается — раньше была аграрная индустрия, сегодня есть интернет. И как все в жизни меняется, так и ты должен меняться. Иначе ты будешь динозавром или мамонтом, а с теми и другими произошли события, которые в наши жизненные планы не входят. Я к чему это говорю, к тому, что образованию сегодня уделяется большое значение», — сказал Воробьев.