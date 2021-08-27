Архангельск, 27 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Архангельской области дан старт всенародному голосованию за первых лауреатов губернаторской премии «Профессия-жизнь». Медики-победители получат сто тысяч рублей.

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«Больше шестидесяти врачей и медсестёр подали заявки на участие в нашем новом региональном конкурсе — все большие профессионалы, которые посвятили медицине более десяти лет жизни. Победителями станут 20 специалистов — 12 врачей и 8 представителей среднего медперсонала», — написал на своей странице «Вконтакте» губернатор Александр Цыбульский. Победителя определят в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, стать лауреатом премии может медик со стажем работы по специальности в сфере здравоохранения на территории Архангельской области не менее 10 лет.