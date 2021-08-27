Астана, 27 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Казахстане число жертв взрывов на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области увеличилось до девяти, сообщили 27 августа в МЧС республики.

Взрыв

«В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли всего девять человек», — сообщили в ведомстве.

Среди погибших — сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. В настоящее время личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа на складах боеприпасов в Казахстане произошла серия взрывов. Осколки разлетались на расстояние 2 км. Пострадали по меньшей мере 90 человек, включая 49 сотрудников МЧС. В пунктах временной эвакуации находятся более 170 человек.

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