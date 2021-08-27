Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Изображения были опубликованы 26 августа на Twitter-странице Marvel Times.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

На снимке запечатлены дублёры Данай Гуриры и Летишы Райт, одетые в те же костюмы, что и персонажи актрис и участвующие в съёмках сцены погони. Фотографии дают понять, что в этот момент картины глава спецподразделения Ваканды Дора Окойе (Гурира) будет управлять автомобилем, а принцесса Шури (Райт) — ехать на мотоцикле.

Кроме того, twitter-страница Cosmic Marvel Media опубликовала фотографии бородатого Мартина Фримена, на которых актёр запечатлён в образе сотрудника ЦРУ Эверетта К. Росса.

https://twitter.com/MarvelTimesBR/status/1430838002360672256

https://twitter.com/CosmicMedia_/status/1431020410573754368

Напомним, премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» запланирована на 7 июля 2022 года. В этом кинопроекте Marvel должности режиссёра и сценариста вновь займёт Райан Куглер.