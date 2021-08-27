Чебоксары, 27 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом подтверждены новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 27 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 31 378 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 79. Напомним, что сутками ранее было выявлено 80 носителей коронавируса.

Победил болезнь 28 501 пациент, из них за последние сутки вылечились 58 человек.

Умерли в Чувашии ещё 11 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего скончались 1968 человек.

Отметим, что Чувашия начала готовиться к иммунизации населения против гриппа. В республику поступило около 73 тыс. доз гриппозной вакцины для детей, а также 110 тыс. доз препарата для вакцинации взрослого населения.