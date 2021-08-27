Уфа, 27 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Пагубность дистанционного образования известна давно — в основном на Западе, заявила 27 августа эксперт Родительского Всероссийского Сопротивления, клинический психолог ЖаннаТачмамедова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Rvs.su Жанна Тачмамедова

В своём докладе «Влияние цифровых технологий на психическое развитие детей» эксперт отметила, что дистант втягивает детей в виртуальный мир. И это влияет на формирование человека.

Жанна Тачмамедова «Цифровой мир формирует ребёнка».

В такой среде человек не получает чувственного опыта. Чем больше ребёнок воздействует с миром, тем более полноценно развивается его мышление.

Жанна Тачмамедова «Когда ребёнок пишет слово от руки, он его лучше запоминает, чем когда набирает его на компьютере. При письме у него подключаются моторные зоны мозга. Возникает моторный след».

Чем больше ребёнок затратил усилий на обучение, тем лучше он усвоит предмет, добавила психолог. Легче — не значит лучше. К тому же у детей, погружённых в цифровую среду, снижается способность к эмпатии, добавила психлог. Таким людям грозит одиночество.

Эксперт отметила, что, по данным опроса АКСИО, у детей очень упала мотивация к учёбе во время «дистанта». Также исследование показало, что больше половины жителей России отрицательно относятся к дистанционному образованию. Многие согласны только на его использование в крайних случаях.