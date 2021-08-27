Ереван, 27 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Защитник прав человека Армении Арман Татоян обвинил власти Азербайджана в том, что они якобы заранее готовились к блокировке дорог в Сюникской области Армении. Своё заявление правозащитник сделал 27 августа в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Для меня очевидно, что закрытие дороги Горис — Капан в Сюнике — это заранее спланированное преступление властями Азербайджана против мирного населения Армении», — написал Татоян.

Он отметил, что из-за действий ВС Азербайджана ряд населённых пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. Эта ситуация продолжается второй день, из-за чего в некоторых сёлах начались перебои с продуктами и дефицит лекарств.

Напомним, 25 августа военнослужащие ВС Азербайджана заблокировали приграничный участок дороги длиной 21 км в Сюникской области Армении. В во времена СССР этот участок проходил по территории Азербайджанской ССР. В качестве повода для блокировки дороги в Баку указали нападение на азербайджанского пограничника. Ереван отрицает причастность к этому армянских военнослужащих.