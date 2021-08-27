Подгорица, 27 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия пройдет в воскресение, 5 сентября в древнем монастыре в городе Цетине. Об этом говорится в сообщении митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви, опубликованном 27 августа.

Saint-Petersburg Theological Academy Епископ Никшичско-Будимлянский Иоанникий

В сообщении подчеркивается, что в день интронизации не будет всенародного собора перед зданием Цетиньского монастыря, как это планировалось изначально.

Митрополия Черногорско-Приморская в своем сообщении также высказала недоумение по поводу того, что некоторые граждане Черногории интронизацию митрополита в Цетиньском монастыре воспринимают как «атаку» на Черногорию и ее свободу.

«В запланированном торжественном мероприятии в Цетине нет ни одной новой детали, которая не соответствовала бы прежней церковной практике в Черногории. Поэтому неприемлемо и неоправданно приписывать этому религиозному обряду какой бы то ни было политический характер, как это делают некоторые политики, усиливая в последние дни напряжение между братьями», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее черногорские националисты планировали устроить в день интронизации митрополита Иоанникия беспорядки в Цетине.