Волгоград, 27 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Волгоградский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Волгоградского областного патологоанатомического бюро, а также врача-патологоанатома и и.о. заведующей областным консультативным патологоанатомическим отделением, сообщила 27 августа объединенная пресс-служба судом Волгоградской области

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Фигуранты уголовного дела обвинялись в подмене гистологических образцов печени женщины, умершей после родов, на образцы другого лица с установленным хроническим гепатитом. Подлинные гистологические образцы были уничтожены, также был составлен подложный протокол исследования трупа, а родственникам погибшей женщины выдали фиктивное медицинское свидетельство о смерти. Сделано это было, чтобы скрыть подлинные причины смерти женщины и повлиять на статистику. Также, согласно материалам дела, главный патологоанатом области обвинялся в получении взяток на сумму почти 600 тыс. рублей от санитаров Красноармейского межрайонного патологоанатомического отделения и областного консультативного патологоанатомического отделения ГБУЗ «ВОПАБ» за непроведение проверок их незаконной деятельности. Кроме того, этот же фигурант обвинялся в хищении премий подчиненных на 162 500 рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Сами подсудимые своей вины в инкриминируемых преступлениях не признали. Однако Дзержинский районный суд Волгограда вынес всем троим обвинительный приговор. Экс-главному патологоанатому региона назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 2,5 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на семь лет. Две другие фигурантки дела получили наказание в виде двух и полутора лет лишения свободы условно.

Приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания.