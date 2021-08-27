Кишинёв, , 12:44 — REGNUM В Кишинёве состоялся военный парад, приуроченный к 30-летию независимости Молдавии. Его трансляцию вели многие телеканалы.

Молдавия Иван Шилов

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Желающие посмотреть на парад начали собираться в центре молдавской столицы уже с утра 27 августа. Присутствующих не так много из-за призывов властей к горожанам смотреть парад дома в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

Тем, кто все же пришёл к центральной площади, бесплатно раздавали защитные маски. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 1300 человек.

По главной площади страны промаршировали подразделения Национальной армии, МВД, а также другие части и соединения, передаёт радио Sputnik.

На торжественном мероприятии присутствовали официальные лица Молдавии во главе с президентом Майией Санду, а также почётные гости праздника — президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис, а также президент Украины Владимир Зеленский и премьер этой страны Денис Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, начало торжественного парада и других праздничных мероприятий в Кишинёве в честь Дня независимости Молдавии было отложено из-за того, что задерживается прибытие в страну президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского.

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Напомним, ранее администрация Кишинёва предупредила об ограничении движения транспорта в городе. Так, в День независимости Молдавии с 06:00 до 14:00 будет перекрыто движение по бульвару Штефана Великого, от пересечения с улицей Михая Витязул до пересечения с улицей Василе Александри.

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