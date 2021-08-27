Москва, 27 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на транспортировку и монтаж нового зимовочного комплекса станции «Восток». Об этом 27 августа сообщает сайт правительства России.

Карта Антарктиды

Выделяемые средства позволят доставить зимовочный комплекс в Антарктиду и начать монтажные работы. Комплекс позволит создать комфортные условия для работы полярников, а также будет способствовать реализации деятельности России в Антарктиде.

Новый комплекс создан в августе 2020 года. Он состоит из 133 модулей различного назначения — жилых помещений, лабораторий, гаражей. Длина конструкции составляет 140 метров, а общая площадь превышает 1,9 тыс. кв. метров.

В сезонный период комплекс может разместить 35 человек, в зимовочный период — 15 человек. Отмечается, что сооружение будет приподнято над поверхностью на три метра, что позволит на протяжении многих лет оставаться незанесённым снегом.

Предполагается, что объект будет введён в эксплуатацию в 2024 году. В правительстве отметили, что проводить монтажные работы можно лишь несколько месяцев в году в наиболее благоприятных погодных условиях.