Анкара, 27 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Компания Otokar представила в Турции новый бронированный автомобиль Akrep II. Об этом сообщает издание «Военное дело».

Voennoedelo.com Akrep II

Новинка является дизельной версией электрифицированного Akrep II (Скорпион), который был представлен два года назад.

Отличительной особенностью модели является уменьшенный силуэт, повышенная мобильность и модульная конструкция. За счет последнего свойства Akrep II можно оснастить различным вооружением. Например, пушками калибра до 90 мм.

Модели Akrep II 4×4 предназначены для различных целей, в том числе для решения разведывательных задач и для огневой поддержки наземных сил. Броневики могут быть поставлены в сухопутные подразделения.

Отмечается, что дизельная версия Akrep II была создана для экспортной поставки.

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